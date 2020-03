KOROONA ⟩ Kiirabi võtab teste vastavalt võimalusele

Saarte Häälele on laekunud ohtralt tähelepanekuid kiirabibrigaadi kohta, kes käib kogumas koroonaviiruse teste. Väljakutsete arv suurenes plahvatuslikult pärast uudist, et Saaremaal leidis kinnitust kaks koroonaviirusesse nakatunut.

Kuressaare haigla andmetel on praegu töös kaks brigaadi: üks teenindab tavaväljakutseid ja teine võtab viiruseproove.

Kuressaare haigla tuletab veelkord meelde, et koroonaviiruse kahtlusega on keelatud pöörduda EMO-sse.