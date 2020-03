KOROONA ⟩ Saaremaa vallavalitsus pani kuuks ajaks elu seisma

Täna allkirjastas vallavanem Madis Kallas lisaks käskkirja, mis jääb jõusse 12. aprillini ehk järgnevaks kuuks ajaks ning sellega keelatakse vallavalitsuse ja hallatavate asutuste välislähetused ja õppereisid ning tungivalt mittesoovituslikud on puhkusereisid riskipiirkondadesse. Rangelt soovituslik on lükata edasi kõigi vallavalitsuse ja hallatavate asutuste ürituste korraldamine.

Terviseameti Saaremaa esinduse vaneminspektor Inge Balin tõdes, et kuna praegu on niigi viirusteperiood, siis tasub oma tervist üleüldises mõttes nagunii jälgida. „Oluline on mitte minna paanikasse, oma tervist jälgida ning haigussümptomite esinemisel võtta ühendust perearstiga, kes annab edasised suunised,“ sõnas Balin, korrates ka üldlevinud soovitusi, et hoolikalt tuleb pesta käsi ja vältida rahvarohketes kohtades viibimist.