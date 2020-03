JUHTKIRI ⟩ Halvad valikud

Vanaema või vanaisa lapsehoidjaks paluda pole soovitatav – nii on oht viirust levitada. Kuuluvad ju eakamad inimesed riskirühma. Oma last sõbrannale hoida anda samuti ei saa – ka nii on oht tõbi "üles korjata" või see kogemata teise peresse viia. Ei pruugi ju koroona sümptomid kohe avalduda. Inimene, kes end terveks peab, ei pruugi aga sugugi terve olla.