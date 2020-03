REPLIIK ⟩ Riik peab mikroettevõtjaile hädas appi tulema

Üks asi on kindel – mikroettevõtjad on väga halvas seisus ja vajavad abi. FIE või ettevõtluskonto omanik, kes töötab kosmeetikuna või teeb massaaži või töötab juuksurina, on juba näinud, kuidas broneeringuid tühistatakse. Lisaks on ülimalt keerulises olukorras kogu turismisektor.

Need inimesed on maksnud aastaid makse ja Eesti riiki ülal pidanud, nii et nüüd on aeg neid aidata. FIE, kelle kliendid koroona tõttu hetkega kadusid, ei peaks maksma riigile avansilisi makseid ja restoranid ning hotellid ei peaks olukorraga üksinda silmitsi seisma. Ühelt poolt on tegemist vääramatu jõuga, aga vaadates erinevate riikide toimetulekut kriisiga, siis on tegelikult vastutav ka Eesti riik.

Just riigi esindajad olid need, kes lõid narratiivi, et see koroona pole midagi hullu ja tänu sellele kuvandile käitusid ka paljud otsustajad kohapeal pehmelt öeldes ebaadekvaatselt. Seetõttu ma loodan, et riik võtab vastutuse ja aitab neid, kes kellegi teise üsnagi vastutustundetu käitumise tõttu on sattunud olukorda, kus kliendid kaovad ja pankrott ähvardab.