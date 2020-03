PERH vassib: saarlased kästi ukse taha jätta

Saarte Häälele teadaolevalt tühistati saarlaste aegu nädala sees jätkuvalt ka telefoni teel. Meie kohalikud said nii mõnelgi korral vastuseks: hetkel kehtib saarlastele nulltolerants. Nende seas oli palju keemiaravi vajavaid patsiente. Põhjuseks toodi, et nad on saarlased ja koroonakoldest.

Kui reedel murelikud saarlased ja nende lähedased hakkasid küsimusi esitama ning Kuressare Haigla probleemi ka oma sotsiaalmeedia kontol avaldas, ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu Delfile, et juhtus kahetsusväärne eksitus. "Saame kinnitada, et meil on ravil patsiente Saaremaalt ning neid on tulnud regionaalhaiglasse nii eile kui ka täna. Vabandame väga patsientide ja nende lähedaste ees, kes said eksitavat infot. Kõikide nende patsientidega võetakse ühendust tänase päeva jooksul ning lepitakse kokku uus aeg raviks või uuringuks," ütleb Peedu, kes selgitas reede õhtul, et tegemist on üleriigilise olukorraga, kus haiglad viivad ennast kõrgemasse valmisolekusse ja vajadusel ning võimalusel vastuvõtud tühistatakse.