Saaremaal oodatakse alles neljapäevaste proovide vastuseid.

Terviseamet kinnitas tänasel pressibriifil, et neil on väga hea testimisvõimekus. Ometi ei jõua Saaremaal tehtud testide tulemused kuidagi tulemusi ootavate inimesteni. Ootel on mitmed inimesed, kes tegid testi juba kolm päeva tagasi. Saarte Hääleni on jõudnud info nagu laboritest on testide tulemused saadetud küll Terviseametisse, kuid sealt info edasi ei liigu. Terviseamet lubas Saarte Hääle päringule vastata esimesel võimalusel.