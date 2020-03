MARIO KADASTIK ⟩ Andmete ja karmimate meetmeteta on peagi kirstutootjatel kriis

Miks on sotsiaalne isolatsioon vajalik? Tegemist on ju järjekordse gripilaadse haigusega ja suremus on vaid mõni protsent? Vaatame korra asjale otsa faktide alusel. Tänaseks on juba maailmas nakatunuid üle 150 000 inimese. Haigusjuhtusid on lõpetatuks kuulutatud umbes pooled (79 300), neist on surmaga lõppenud ca 5600 (14.03.20 andmed). See teeb suremuseks ca 7%. Seejuures aktiivsetest juhtumitest on raskel kujul läbi põdemine ca 8-10%.

Murettekitav on COVID-19 tulemusena surnud inimeste arv päevas. Märtsi alguses oli see veel alla 100 inimese päevas, kuid viimase nädala jooksul on see kiiresti kasvanud ja jõudnud juba 450 inimeseni päevas. Võrdluseks, sesoonse gripi, mis tapab pea pool miljonit inimest aastas, suremus on ca 1000 inimest päevas. Seejuures on grippi nakatunuid sadades miljonites. Kui COVID-19 nakatunute maht oleks samas skaalas, siis päevane suremus küündiks ca poole miljoni inimeseni!

Tegemist ei ole lihtsalt järjekordse gripiga. Jah, üle 90% elanikkonnast elab selle üle. Samas ei ole veel teada millisel tasemel tüsistused kaasnevad haiguse läbi põdemisega või kas kaasneb immuunsust ning kaua see kestab. Kindel on see, et nõrgendatud immuunsüsteemiga ja/või vanemad inimesed omavad vägagi ebaproportsionaalselt kõrget riski antud haiguse puhul. Ainuke meetod neid säästa, on tagada, et viirus nendeni ei jõuaks, või vähemalt, et meie meditsiinisüsteem suudaks raskelt nakatunutega hakkama saada ja neid toetada.

Erinevad allikad ütlevad, et Eestis on ca 150-200 intensiivravi kohta, millest kõik ei ole vabad. Kui ca 10% COVID-19 haigestunutest vajavad haiglaravi ja oletuslikult ca pooled intensiivravi, siis juba 2000-3000 nakatunu korral oleme oma meditsiinisüsteemi võimekuse piirimail. Seega on oluline, et nakatunute arv ei kasvaks äärmiselt kiiresti. Heaks näiteks on 1918. aastal hispaania gripi ajal USA eri osariikides kehtestatud olud kui St Louis kehtestas aktiivsed liikumise ja kogunemise keelud, aga Philadelphia seda ei teinud. On selgelt näha, et suremus kasvas Philadelphias kiirelt ja kõrgele, samas kui St Louis suutis olukorraga paremini hakkama saada, kuna neil ei tabanud haiglaid haigete laviin. Arvestades Eesti väiksust on see kohane võrdlus ka meie jaoks.