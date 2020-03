LAHENDUS ⟩ PERH ülemarst: ükski saarlane ravita ei jää

Esmalt jäeti PERH-s neljapäeval ukse taha grupp Saaremaalt tulnud patsiente ning seejärel hakkasid patsiendid saama kõnesid ning neile hakati haiglast aegu ära ütlema. Põhjuseks oli toodud tihti see, et nad on Saaremaalt. Teadmatusesse edasilükkava otsuse said ka mitmed keemiaravi ootavad vähihaiged.

Dr Talvingu sõnul on see kahetsusväärne, kui mõni saarlane on sellise põhjenduse saanud. Tema sõnul peab patsiendile väga täpselt selgitama, miks on edasilükkamise otsus tehtud. Tema sõnul saab ta sellisel puhul vaid vabandada. Talving ei osanud öelda, et miks haigla juht Agris Peedu esmalt juhtunut kahetsusväärseks eksituseks nimetas.

„Ükski saarlane ravita ei jää,” kinnitas dr Talving Saarte Häälele. Tema sõnul on juba suheldud onkoloogidega ning need omakorda Saaremaa vähiühinguga, et tagada kõigile vajalik ravi ka karantiini tingimustes.

Dr Talvingu sõnu kinnitas ka MTÜ Saaremaa Vähihaigete Ühingu info. "Arutasime täna saarlaste vähiravi küsimust PERH Onkoloogiakliiniku juhataja, onkoloog dr Valverega," kirjutab ühing. "Riigis väljakuulutatud eriolukorrast tulenevalt lähenetakse nüüd igale PERH-s ravi saavale vähipatsiendile individuaalselt. See puudutab ka kõiki Saaremaa ja Muhumaa patsiente. Peale olemasoleva raviplaaniga põhjalikku tutvumist võtab kas patsiendi raviarst või erandjuhul õde patsiendiga ise ühendust ja lepitakse kokku edasiste uuringute ja ravide ajad"