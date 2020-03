eKooli süsteem jooksis kasutajate rohkuse tõttu kinni

Enamus neist uutest kasutajatest on õpilased, kes seni on kasutanud eKooli oma vanema konto alt. „Meile meeldib selline korrastumine, kuid see tähendab süsteemile oluliselt suuremat koormust,“ ütles Keres. Täna hommikul võeti eKool täiendavate ressursside lisamiseks ligi 20 minutiks täielikult maha. „Kuna just sel ajal alustasid inimesed tööd, oli see seda valusam meie kasutajatele,“ tõdes Keres.