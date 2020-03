ERIOLUKORD EESTIS ⟩ TÄNA ON VIIES PÄEV: Vallavalitsus on valmis maksma kinni tuhande lisaproovi kulud

"Sel juhul on test tasuline ja Saaremaa vallavalitsus on praegu valmis need kulud katma," teatas vallavalitsus.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles eile Kadi raadios, et vald on nõus katma 1000 lisaproovi kulud.

Kuressaare haigla ravijuht Edward Laane ütles eile, et otsus selle kohta, kellele, kes ja kuidas proove saab teha, peaks Saaremaa vallavalitsuselt tulema teisipäeval.

"Hetkel pole veel selge, missuguse metoodikaga ja kui palju proove täpselt saab teha," lisas ta.

Terviseameti teade selle kohta, et nüüd pääsevad proovi andma vaid riskigruppi kuuluvad inimesed, on paljudes inimestes tekitanud paraja segaduse.

Riskigrupiks on märgitud näiteks vanemaealised inimesed ning need, kellel on tõsised kaasuvad haigused, sealhulgas vähk, diabeet, immuunpuudulikkus ja kroonilised kopsuhaigused. Samas on hulgaliselt lugusid inimestelt, kellel on palavik ning viirusekahtlus, aga helistades 112 kostub vastuseks – proov pole näidustatud. Ka siis, kui kodus immuunpuudulikkusega väike laps ning emal tõuseb palavik, inimene on diabeetik või mitu päeva palavikus olnud eakas.

Kuressaare haigla juhtkond arutab täna hommikul oma võimekuse üle lisaproovide võtmiseks.

Eile teatas haigla, et kuigi peavad lähtuma Terviseameti ettekirjutistest, on kohaliku haigla arvates õigustatud, et haigussümptomitega inimene tahab end testida lasta.

Kuigi proovi tulemus ei muuda väljundit – haige inimene peab nii või naa kodus püsima ja kontakti vältima, püüdis haigla leida võimaluse ning laual oli tasulise proovi võimaluse sisseseadmine neile, kes riskigruppi ei kvalifitseeru.

MÜÜJA: "Mis sa sest kokku ostad, nagu oleks viimne päev!" Samal ajal, kui hulk saarlasi elas lootuses pääseda koroonaviiruse testile, tabas märkamatult veel üks kriis. Kui pärast esimest paanilist toidu kokkuostmist oli seis valdavalt rahulik, tabas eile poode uus ostulaine. Sotsiaalminister Tanel Kiik ütles, et valitsus arutab seoses koroonaviiruse pandeemiaga alkoholimüügi piirangute kehtestamist ning ei läinud kaua, kuni taas täitusid parklad ning inimesed võtsid sihikule nii toidu- kui ka alkoholiletid. "Sul pole seda alkoholi nii palju vaja, mis sa sest kokku ostad, nagu oleks viimne päev!” pahandas üks Kuressaare müüja viinapudeleid letile kolistanud härraga.