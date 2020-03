SIRET LIIV ⟩ Usalda, usu ja kasva

Siret Liiv FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Akna taga on päike ja on tuul. Koduõuel on kevad ja tema varajaste õitega pärjatud pea. Keegi ei keela mul oma koduõuele astuda. Väravast välja minna? Pole ka hetkel keegi keelanud. Lihtsalt ei lähe, isegi kui ümberringi toimuv minu jaoks veel väga selgeid piire pole võtnud.

Kodus on hetkel kaks suurt meest haiged. Päevakangelasele mitte omaste tunnustega, kuid iial ei või teada. Vaatamata sellele, et olen arvamusel, et mu elu saab otsa siis, kui selleks on aeg, ei arva ma, et peaksin teadlikult end, mulle armsaid või ükskõik keda, ohtu seadma.

Universumi märguanne

Paanikat ei ole. Statistikat ei jälgi. Kursis hoitakse küll, sest majas on inimene, kes püüab iga infokildu, mis temale kättesaadav. Arusaadav – ta on riskigrupp. Kummaline, kuidas inimene ohu korral oma elust kinni püüab hoida.

Ma ise kuulun tegelikult ka sellesse riskigruppi, aga mulle isiklikult ei anna nende numbrite teadmine midagi. Olen seda meelt, et keskendugem enesehoiule ja neile, kel häda kõige suurem.

Pisut ehk kohatu, kuid mõne inimese paanika, mis ületab igasugused piirid, ajab naerma. Aga see on tema viis hirmuga toime tulla. Püüan mõista. Nii nagu püüan mõista toimuvat.

Elu ise lükkas meie ette selle, mida me inimestena teha ei osanud. Kui palju kordi on su elus olnud hetki, mil lükkad üht või teist edasi töö ja ajapuuduse tõttu ning siis hops – jääd haigeks, kukud või juhtub midagi muud. Mis see muud on, kui elu enese korrektuurid. Universumi märguanne sulle: kui sa ise ei oska, ei taha, ei suuda, siis ma aitan sind.

Ehkki praegune epideemia möll väidetakse olevat inimese enda loodud ja kogemata kombel vabadusse pääsenud kurjajuur, on see ikkagi elu, mis teeb sellisel moel maailmas korrektuure. Tõsi, meie endi arvelt, mistõttu on seda paljudel raske mõista.

Kui varem olime saarlasena justkui mingis teises staatuses positiivses võtmes, siis hetkel oleme ilmselt suuresti persona non grata`d ja n-ö külarahva naeruks "kae lolle, tõid ise endale häda kaela". Mina arvan, et see oleks tulnud nii ehk naa. Nüüd tuli lihtsalt kiiremini, pannes meid kõiki olukorda, mis kingib tõepoolest võimalusi ja hetki, mida oleks tavaolukorras ehk pikalt ootama pidanud.

Meie perele kinkis see olukord üle pika aja näiteks ühise hommikusöögi.

Kinkis võimaluse näha iga päev oma vanemat poega, kes viimasel ajal viibis kodus suhteliselt vähe. See, et ta peamiselt oma toas toimetab, ei loe. Ta on lähedal, enne pesast lahkumist.