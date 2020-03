REPLIIK ⟩ Ärgem häbimärgistagem haiget!

Kellelegi viirusekandja sildi otsa ette kleepimine teeb olukorra veelgi hullemaks. Inimesed on niigi ebakindlad. Eriti need, kes on haiged. Mis siis, et see haigus võib kulgeda üsna kergelt. Hirm on ikka. Hirm on suur selle pärast, kui paljusid võis nüüd juba positiivse tulemuse saanu olla varem nakatanud. Hirmuga kaasneb süütunne.