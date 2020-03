JUHTKIRI ⟩ Saaremaa oli lukku pandud, luku võti…

Koroonaviiruse põhjustatud olukord on uus kõigi jaoks, kes meie saartel elavad. Me kõik oleme pidanud midagi oma elukorralduses muutma, milleski järeleandmisi tegema. Nii ka Saarte Hääle toimetus, kes töötab järgnevatel nädalatel näost näkku suhtlemata, igaüks oma kodukontorist. Ühenduslüliks muu maailmaga telefon, meilikast ja sotsiaalmeedia suhtluskanalid.

Eks mõnigi meist ole vajadusel sel moel töötanud varemgi, praegu teeme aga seda kõik korraga. See on ka üks põhjustest, miks ilmub Saarte Hääle paberleht mõnda aega senise viie korra asemel nädalas kolm korda: teisipäeval, neljapäeval ja laupäeval. Kuid põhjuseid on teisi ja olulisemaid: eriolukorras piiratud logistika, parvlaevaühendus ja liikumispiirangud.

Suur osa meie elust on justkui pausil: koolid-lasteaiad on suletud, kultuuri- ja spordiüritused ära jäetud või edasi lükatud, paljud ettevõtted ajutiselt uksed sulgenud. Inimesed püüavad jääda oma kodudesse ja teistega võimalikult vähe silmast silma kohtuda. Suur osa meie paberlehest on paratamatult pühendatud koroona-teemale, kuid me ei jäta kindlasti tähelepanuta ühtegi eluvaldkonda, sest ega haiguspuhang elu seisma ei pane. Seega paneme ka meie lehe veebiküljel ja digilehes kindlasti suurt rõhku sellele, et hoida lugejaid kursis kõigega, mis aktuaalne.