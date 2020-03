LUGEJA KIRI ⟩ Maski kandmine poes kohustuslikuks!

Tean siin inimesi küll, kes on olnud viimaste päevade jooksul mõned päevad haiged ning lähevad tervise näilisel paranemisel jälle tööle või poodi ja levitavad seal nakkust edasi. Kiiremas korras tuleks teha otsus muuta poodidesse sisenemisel maski kandmine kohustuslikuks.

Praegu veel terve inimene läheb poodi ja saab nakkuse, kuna viiruseosakeste kontsentratsioon on õhus liiga suur. Mida rohkem on viiruseosakesi kinnise ruumi õhus, seda suurem on tõenäosus haigestuda. Nagu teada, püsib viirus ruumis nakatumisvõimelisena 48-72 tundi.