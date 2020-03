ANNI MURD ⟩ Parim lahendus: kõik karantiini

Vähegi mõistust omavad inimesed saavad aru praeguse olukorra tõsisusest. Need inimesed oskavad kaitsta ennast ja ka teisi – kandes vajadusel maski ja kummikindaid, vältides kohtumisi ja hoides kokkupuutel vähemalt kahe meetri pikkust distantsi.

Me teame, et koroonaviirus on ohtlik ja väga nakkav. Arvame, et teame ka seda, et see levib piisknakkuse teel. Aga me ei tea veel, mida see viirus endast tegelikult kujutab. Ma kindlasti ei lepiks vähese infoga, et haigusega kaasneb kerge palavik, köha-nohu, aga elu läheb edasi. Vaatame või Hiinat, kust pandeemia alguse sai: seal jäid inimesed tundmatusse kopsuhaigusesse veel enne, kui nn kerge külmetus läbi sai. Isegi hiinlased ei tea veel, millega tegu. Äkki siis võtaksime praegust olukorda väga tõsiselt?

Meie inimesed jagunevad kolme rühma: ühed ei usu midagi, mida koroonaviiruse kohta väidetakse, teised paanitsevad ning kolmandad võtavad olukorda tõsiselt, aga jäävad rahulikuks.

Seni, kuni mitteuskujad vabalt ringi jalutavad, levib viirus edasi ja seda kauem see kriis meil kestab. Jah, ma saan aru, et iga hinna eest on vaja tööl käia, et raha teenida, et makse maksta jne… Aga tuleb tõesti mõista: mida kiiremini me kõik koju jääme, seda kiiremini me saame asja kontrolli alla.

Siin peaks nüüd sekkuma omavalitsus. Mul on väga hea meel, et saared lukku pandi ning et asutused ja nn kogunemispaigad on suletud. Sellest kõigest aga ei piisa! Saaremaa vallavalitsus, palun andke kõigile korraldus koju jääda! Mitte mingit liikumist linnas, kaitseliitlased vajadusel korda valvama ja naiskodukaitsjad abivajajatele toitu viima. Kui inimesed ringi ei liigu, siis viirus ei levi. Kes jääb haigeks, on haige kodus. Raskete juhtumite korral tuleb kutsuda kiirabi.