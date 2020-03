JUHTKIRI ⟩ Pikk tee koju

Reisile minnes me tavaliselt ei mõtle: mis siis, kui tagasi enam ei pääsegi. Paraku on just sellisesse olukorda praegu sattunud tuhanded eestlased. Nende hulgas suur hulk saarlasi. Mõnigi neist on koju saamise võimalust juba päevi oodanud. Selgust aga ei pruugi olla siiani.