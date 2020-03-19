PERE ⟩ Peresündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 11.-18. märts.
SÜNNID
- Andres Rüütel (5.03) Lümanda küla
SURMAD
- Endla Kiil (89) Lahetaguse küla
- Ullo Väli (54) Laimjala küla
- Arno Verlin (82) Maasi küla
- Liidia Raaperi (74) Karja küla
- Asta Süld (81) Mujaste küla
- Astra Rand (90) Roobaka küla
- Milvi Lember (83) Lümanda küla
- Tiiu Alle (66) Pärsama küla
- Maimu Usin (95) Rahuste küla
- Lehte-Vaike Pärnoja (82) Paevere küla
- Railda Koel (81) Saareküla
ABIELUD
- Marianne Tammela ja Ivo Igav - 13. märts
- Anneli Kerem ja Lauri Jalak - 16. märts