N, 19.03.2020
"See kõlab tagantjärgi tarkusena, aga riik oleks pidanud selles liinis olema paremini valmis. Oleks pidanud mõistma, et varem või hiljem jõuab see puhang Euroopasse, Eestisse." Kalle Laanet, Saaremaa valla kriisikomisjoni liige

PERE ⟩ Peresündmused Saare maakonnas
11.- 18. märts

FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 11.-18. märts.

SÜNNID

  • Andres Rüütel (5.03) Lümanda küla

SURMAD

  • Endla Kiil (89) Lahetaguse küla
  • Ullo Väli (54) Laimjala küla
  • Arno Verlin (82) Maasi küla
  • Liidia Raaperi (74) Karja küla
  • Asta Süld (81) Mujaste küla
  • Astra Rand (90) Roobaka küla
  • Milvi Lember (83) Lümanda küla
  • Tiiu Alle (66) Pärsama küla
  • Maimu Usin (95) Rahuste küla
  • Lehte-Vaike Pärnoja (82) Paevere küla
  • Railda Koel (81) Saareküla

ABIELUD

  • Marianne Tammela ja Ivo Igav - 13. märts
  • Anneli Kerem ja Lauri Jalak - 16. märts

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