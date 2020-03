KÜSITLUS ⟩ Kriisiajal kodus – puhkus või topelttöö?

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Aarne Mägi, teatri loominguline juht:

Teatris on alates eriolukorra väljakuulutamisest etendused peatatud kuni olukorra normaliseerumiseni ehk senikaua, kuni saabub luba publikut taas saali lasta. Ega me ju tea, kuidas töö teatrimajas edasi kulgema hakkab. Praegu on kõik teatri juhatuse liikme korraldusel nii-öelda kodutööl – kes suhtleb pileti ostnud inimestega, kes teiste teatrite juhtkonnaga, mida edasi teha. Teatris kohapeal olen ainult mina. Korra-paar nädalas käivad majas puhastus- ja koristustööd.

Mulle endale praegune aeg “sahtlite korrastamiseks” – panin endale kokku tööalased küsimused ja ülesanded, millele vastuseid ja lahendusi peaksin leidma nii praegu kui ka tulevikus. Teatrimajas on vaikne, hea lehitseda pooleli kirjatöid, seniseid lõpetada ja uusi alustada. Ja kui see viirus peaks mind tabama, siis saan ma ennast praegu kõigist eraldada, ruumi jagub.

Ingrid Leemet, konsultatsiooniettevõtte spetsialist, nelja lapse ema:

Olen juba aastaid kodukontoris töötanud. Suhtleme kolleegidega väga tihedalt, kasutades selleks erinevaid veebipõhiseid võimalusi. Käin tööasjus tihti ka mandril, kuid praegu oleme kõik kodus.

Praegu võib eeldada, et töid ja tellimusi jääb vähemaks. Pidime sel neljapäeval noorima tütrega reisile minema, aga see jäi ära. Abikaasa pidi aprillis minema välismaale tööle, ilmselgelt jääb see samuti ära.

Senine elukorraldus on pea peale löödud. Kui sul on kodus neli last, kes vajavad suuremal või vähemal määral tuge õppimisel, ja kui pead ka tööasjad ära tegema, on see kurnav. Lisaks tuleb rohkem aega varuda söögitegemisele.

Õnneks on meil piisavalt digivahendeid, lapsed on kiiresti kohanenud ning saavad eakaaslastega ja õpetajatega suhelda.

Priit Kald, autokooli sõiduõpetaja ja bussijuht:

Ei ole vist ilus nii öelda, aga võtan praegust olukorda mõnuga. Teen kaugõpet, vaatan aeg-ajalt õpilaste kaarte, mõtlen bussisõidule, käin jooksmas, koeraga jalutamas. Hirmuga näen, et muru peaks ka niitma. Pean endale aina meelde tuletama, et kogu aeg tuleb käsi pesta.

Ei tee mitte midagi, et olla kasulik. Kummaline, eks? Õpilastest on kahju. Muidu oli ikka nii, et „oo, viimane tund, nüüd saab koju!“ Õpilastele soovitan: nautige ilma ja huumorit (ka musta)!

Ats Vesiaid, rahvusvahelise ettevõtte töötaja ja üliõpilane:

Kuna tegelen mitmel rindel – teen täiskohaga tööd TransferWise'is – tõkestan rahapesu – ja õpin Eesti Mereakadeemias – jooksen tavaliselt varavalgest õhtuni ringi. Viiruse leviku tõttu välja kuulutatud karantiini pärast on see ringijooksmine muutunud pea olematuks. Nüüd saan nautida e-riigi vilju.

Tööd saan niikuinii kodust teha. Olen seda võimalust kasutanud ka seni – lihtsalt pole mõtet pidevalt kontorisse ja tagasi joosta.