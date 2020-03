MAAILM ⟩ Kas Saksa miljardär jättis Trumpi koroonaviiruse vaktsiinist ilma?

Tellijale

Biotehnoloogiafirma CureVac tegeleb praegu intensiivselt viiruse SARS-CoV-2 vastase vaktsiini loomisega. Firma esindajate sõnul saavad nad juba suve alguses alustada uue preparaadi kliinilisi katsetusi, ja kui kõik läheb hästi, on vaktsiin sügiseks valmis. Lisaks teatas kompanii, et nende käsutuses on tehnoloogia, mille abil saab ühe tootmistsükli jooksul valmistada kuni kümme miljonit ampulli uut vaktsiini.