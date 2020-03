JUHTKIRI ⟩ Mure liidab

Neid ridu on paslik tsiteerida ka praegu, märtsis 2020. Mereks, "mis tõuseb me vastu tige", on sedapuhku ohtlik viirus, ent mitte ainult. Üheskoos peame edasi minema ka otsustajate kiuste, kes pole osanud viiruseohtu õigesti hinnata ning on seetõttu teinud valesid valikuid või jätnud vajalikud sammud astumata.