Tervenenute tõese arvu avaldamine ootab digilahendust

Kuna suurema viirusepuhangu algusest Eestis on möödas kaks nädalat, peaks nakatunute ja haiglaravile suunatud inimeste arvu kõrval päev-päevalt hakkama suurenema ka terveks tunnistatud inimeste hulk. Ja loodetavasti samas tempos, nagu kahe nädala eest sai hoo sisse koroonapositiivsetearvu kasv.

Hetkel on tervenenute hulk aga võimalik üles lugeda veel kahe käe sõrmedel. Terviseameti andmeil oli tänase seisuga Eestis 369 kinnitatud ja 362 aktiivset haigusjuhtu, viimastest 17 seotud haiglaraviga. Ehk siis tervenenuid kokku seitse. Kas nende hulgas on ka saarlasi, ametlik statistika paraku ei näita.

Asi seisab terviseameti teatel ühe digilahenduse taga, mille loomisega tegeleb tervise-ja heaoluinfosüsteemide keskus (TEHIK). Terviseameti meedianõunik Eike Kingsepp selgitas, et hetkel saadakse tervenenud inimeste arv haiglate statistikast ehk siis tegu on inimestega, kes on (nii nagu näiteks esimene Eesti nakatunu) olnud haiglaravil ja sealt tervenenuna välja kirjutatud. Ent 95% koroonapositiivseid viibivad hoopiski kodusel ravil ja nende tervenemise üle otsustavad perearstid.