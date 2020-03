ABI ⟩ PRFoods teeb Kuressaare meedikutele suure annetuse

Ettevõte andis Kuressaare Haiglale, Perearstide Liidule ja Kuressaare Perearstikeskusele kaitsemaske, ühekordseid kitleid ja mütse, et toetada võitlust koroonaviiruse vastu Saaremaal ning kaitsta võimalikult tõhusalt sealseid meditsiinitöötajaid.

Ettevõte on end aegsasti igapäevatööks vajalike kaitsevahenditega varustanud, kuid ettevõtte juhi Indrek Kasela sõnul on PRFoods juba hankinud juurde nii maske, kombinesoone kui ka desinfitseerimisvahendeid, mille plaanib samuti tuleval nädalal kohalikule haiglale üle anda.

Lisaks kaitsevahenditele eraldamisele on PRFoodsi juhatus ja nõukogu otsustanud Kuressaare Haiglale annetada ka oma järgmise kahe kuu palga.

„PRFoodsi kalakasvatus ja tootmine asub Saaremaal, mistõttu on meie ja meie töötajate jaoks eriti oluline saada kodusaarel koroonaviiruse levik kontrolli alla. Teeme kõik endast sõltuva, et kohalikke meedikuid selles toetada,“ kinnitab Kasela.

PRFoods läks töötajate haigestumise vältimiseks juba veebruaris üle erirežiimile – külalisi ja kõrvalisi isikuid ei lasta tootmisruumidesse, töötajatele tehakse tervisekontrolle ning haigustunnustega töötajaid tootmishoonetesse ega tööpostile ei lubata, samuti piiratakse korraga ühes ruumis viibivate töötajate arvu.

„Meedikutele edastatav abi ei tähenda kindlasti seda, et teeme kompromisse oma tootmises kehtivates kvaliteedistandardites. Meie tehases järgitakse igapäevaselt maailma rangeima kvaliteedistandardi BRC nõudeid ning kontrollime oma mikrobioloogialaboris kogu aeg oma toodete ja tootmisruumide hügieenilist puhtust ja toiduohutust. Seetõttu võivad tarbijad olla kindlad, et meie kala on jätkuvalt kvaliteetne ja tervisele 100% ohutu,” kinnitas Kasela.

Kasela avaldab erilist kiitust just üheks viiruskoldeks kujunenud Saaremaal töötavatele meedikutele. „Ma väga loodan, et tuleme sellest kriisist välja ühtehoidvamana ja oleme paremini valmistunud tulevasteks kriisideks. Saarlased, eriti Kuressaare meedikud ja omavalitsus, on näidanud üles suurt vaprust ja uuendusmeelsust, olles esimesed, keda haiguspuhang ulatuslikult tabas. Seega otsustasime, et toetame igal võimalikul moel just siinseid eesliinitöötajaid, kellest sõltub täna kogu maakonna elujõulisus,“ ütleb ta.