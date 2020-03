VILLU VESKI ⟩ Kas pandeemia on force majeure?

Saaremaale kiirabiautos

Tulles tagasi praeguse olukorra juurde: 24. veebruaril, Eesti iseseisvuspäeval, ei kujutanud meist vist keegi ette, et ainult 19 (!) päeva on jäänud peaministri poliitilise avalduseni 12. märtsil ja 3 nädala pärast keeratakse lukku nii Eesti kui kogu maailm. Suletakse koolid, lõpetatakse igasugune liikumine riikide vahel, kehtestatakse komandanditund ja meil siin väikesel Eestimaal on kohustuslik kanda kaitsemaski. Meenutame: veel vähem kui kaks nädalat tagasi küsis üks riigikogu liige Jüri Rataselt sarkastiliselt: “Lugupeetud peamister, ma ikka loodan, et te teate, mida tähendab sõna pandeemia…”