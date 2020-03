JUHTKIRI ⟩ "Vabatahtlik" töö kui viitsütikuga pomm

Praeguses kriisiolukorras polegi ehk kõige tähtsam see, et Eestis peab hooldustöötaja läbima kvalifikatsiooninõuetele vastamiseks koolituse. Või et see amet eeldab spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, mida teises valdkonnas töötanud inimesel tõenäoliselt ei ole. Tähtis on hoopis muu. Ilmselt on kõigile meist juba pähe kulunud, et koroonaviirus on kõige ohtlikum just eakatele ja viletsa tervisega inimestele. Kellele nakkuse saamine võib lõppeda surmaga. Ilmselt oleme kõik kuulnud ka sellest, et koroona võib tugeva immuunsüsteemiga inimestel kulgeda üksnes kergete sümptomitega. Sellistega, mida ei pruugi tähelegi panna. Samuti on paljud meist kursis, et testitakse vaid ilmsete haigustunnustega ja riskirühmadesse kuuluvaid inimesi.