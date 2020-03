VIDEO ⟩ Muhu saarele karantiini jäänud ooperilaulja salvestas mererannal Eesti klassikat

„Epideemia on sundinud meid justkui vait olema,” ütles Tuuri Dede, miks ta salvestas Muhus käepäraste vahenditega Miina Härma laulu „Ei saa mitte vaiki olla.”

Dede ütles, et tahtis laulda eesti keeles ja jagada maailmale meie ilusat muusikat koos Anna Haava luuleridadega.

Tuuri Dede on osaline rahvusvahelises projektis Equilibrium, kus osaleb maailmakuulsa soprani Barbara Hannigani juhendamisel 24 noort solisti üle maailma. Sellesama projekti sotsiaalmeediat kasutaski ta aknana oma loo esitlemisel, et see võimalikult suure kõlapinna leiaks.