Ilmar Raag ⟩ Kuidas COVID-19 meid muudab?

Eesti tuntud vanasõnad sisendavad: "Vara välja, hilja voodi, nõnda rikkus majja toodi." Nüüd aga nõuab praegune kriis, et me jääksime koju ega rahmeldaks väljas üleliia palju.

Meie tegudepõhine kultuur eeldab, et kui on oht, siis tuleb sellega võidelda ja midagi teha: "Andke see koroonaviirus mulle kätte ja ma peksan teda vastu maad senikaua, kuni ta enam ei liiguta." Me ei saa isegi lauluväljakule koguneda, et üksteisel kätest kinni hoides viirus lauluga minema ajada.

Meilt nõutakse kultuuriliselt justkui täiesti uut lahendust. Või siis peaaegu uut.

Peame õppima uut kultuuri

Järgmise kahe-kolme nädala kõige suurem probleem on enamiku inimeste kultuuriliste hoiakute muutmine. Valitsuse kriisikomisjoni nõustanud ekspertgrupp leiab, et kui me nüüd rakendame veel karmimaid meetmeid, siis alles kahe-kolme nädala pärast võime teada saada, kas varem tehtud otsused on olnud mõjusad.

Praegu näib meil olevat lootust, et päris must stsenaarium Eestis ei rakendu. Kuna nakatanute tegelikku arvu me ei tea, siis võib ennustustes olla oma veamarginaal.

Kultuuriliselt ja psühholoogiliselt võib uskuda, et juba nädala pärast avaldab võõras olukord meile tõsisemat mõju. Suurenevad väsimus ja tüdimus ning tekib vajadus kedagi süüdistada.

Kolme nädala pärast on meil aga juba täiesti uued probleemid. Selleks hetkeks on tõenäoliselt selge, et tervishoiuressurss jõuab paremal juhul oma taluvuse piirile, kui ta seda juba ei ületa. Veel hullem aga on lugu nende inimestega, kel lõppeb raha otsa. Ja siis nõuab Eesti loomus uuesti tegusid.

Probleem on ju selles, et kolme nädala pärast saame teada ainult seda, kas meil on lootust või lähevad asjad edaspidi veel hullemaks. Aga ühelgi juhul ei lahene kõik ka siis päevapealt ja me ei saa kohe tagasi põllule pöörduda. Sinnani läheb veel aega.

See tähendab, et me peame tõesti õppima uut kultuuri. Õnneks on meie elulaadis omaette olemise kogemus täiesti olemas, mis on hea stardipakk. Eesti talud asusid ju ajalooliselt üksteisest kaugel ja see traditsioon tuleb uuesti meelde tuletada. Vahe, mis meid eristab möödunud aja metsataludest, on nüüd internet ja see loob eelduse uue e-Eesti tekkeks.

Eelkõige aga sõltub kriisi lahendus kahest põhiülesandest igaühele.

Esiteks peaks igaüks vaatama, et ta ise ei osutuks viiruse edasiandjaks. Kui sa annad viiruse edasi, siis pikendad just sina eriolukorda. Ja teiseks tuleb vaadata, et need inimesed, kes nüüd paratamatult kriisi hammasrataste vahele jäävad, ei jääks oma muredega üksi.

Kultuuriliselt eeldab see suuremat sotsiaalset vastutustunnet kui eeldas meie vahepealne individualistlik ja kaubanduslik kultuur. Me ei saa riigi peale loota kõiges, sest oleme ju varem leppinud sellega, et meil on õhuke ja optimeeritud riik. Nüüd peame rakendama sama rehkenduse teist poolt.