AJA LUGU ⟩ Kuidas saarlasest seikleja üle noatera elektritoolilt pääses

Seejärel oli Hannus läinud kööki ja teinud endale tassikese teed. Joonud tee ära, lohistas ta naise tahatuppa ja kattis linaga. Siis oli Hannus magama läinud ja hommikul, veendunud, et Anna on surnud, oli ta naise maha matnud.

Nädal hiljem, kui naabrid üha uudishimulikumaks muutusid, otsustas ta põgeneda ja sõitis naise autoga New Orleansi, Miamisse ja Californiasse. Rahapuuduse tõttu oli ta proovinud pangast raha saada. Teekonna jooksul vahetas ta autot ning lootuses, et uudishimu on raugenud, pöördus lõpuks farmi tagasi.

Huvitaval kombel ei too ükski leht ära Anna Duchameli surma põhjuseid. Kirjutati vaid, et vägivallatunnuseid ei leitud ning olid võetud ka analüüsid, välistamaks mürgitamist. Mis põhjusel naine siis suri, ei selgu ühestki artiklist.

Trahv loata matmise eest

Kui Rootsi eestlaste leht, kus artikkel ilmus enne kohtuistungeid, arvas, et Alex Hannusest saab esimene elektritoolile saadetud eestlane, siis tegelikult võttis asi hoopis kummalisema pöörde. Kohus nõustus mehe enesekaitsele viitamisega ja määras talle trahvi loata matmise eest. Maksimumkaristus, mida selle eest võis saada, oli 50 dollarit.

Otsus kaevati edasi ja nüüd seisis Hannus vastamisi süüdistusega esimese astme mõrvas, kuna ta olevat tapnud Duchameli “kirehoos”.

Saarlane olnud kohtusaalis rahulik ja talle polnud pandud isegi käeraudu, kirjutab Binghampton Press 13. septembril 1956. “Paistab, et ta on oma saatusega leppinud. Tema näos ei peegeldunud ükski emotsioon või üllatus, kui kohtuotsus välja kuulutati,” võib samast lehest lugeda.

Seekord määras kohus talle teise astme tapmise eest 7,5–15-aastase vanglakaristuse, mida Hannus asus kandma Attica vanglas.

Kui kaua Üksildaste Südamete klubist leitud naise mõrvanud Lümanda mees tegelikult trellide taga istus, pole teada. Viimane teadaolev fakt tema kohta on see, et Alex Hannus suri 1975. aasta augustis 88-aastasena USA-s Richmondi maakonnas.

Alex Hannuse mõrvalugu kajastanud USA ajalehe The Knickerbocker News päis 1956. aasta 11. aprillil. FOTO: Saarte Hääl

Alex Hannus – kirju minevikuga mees

Stockholmi lehe andmeil oli Alex Hannus pärit Lümandast. USA-sse oli ta saabunud kaua aastaid tagasi. Seal oli ta tükk aega merd sõitnud, saades ka kaptenipaberid. Need olid ametivõimude poolt hiljem siiski ära võetud. Põhjuseks eksimused käitumises laeva meeskonnaga.

Räägiti, et tegelik põhjus olnud see, et Hannus oli ühe meeskonnaliikme lihtlabaselt läbi peksnud. Hiljem, II maailmasõja ajal oli ta kapteniõigused tagasi saanud ning sõitnud Euroopa vetes ja Vahemerel. “Mehe elukäigus on sekeldusi naistega varasemaltki,” kirjutab Rootsi leht. “Need kaasmaalased, kes teda tunnevad, ei kõnele head ei mehest ega ka tema käitumisest.”

Eesti iseseisvumise esimesel aastakümnel viibinud ta mõni aasta ka kodumail, kus pidanud kauplust. Siin oli tal samuti ametivõimude ja kohtuga tegemist tulnud. Mees sattunud koguni vanglasse, kus oli sitsinud vekslitega seotud allkirjade võltsimise eest.

1951. aastal kirjutas New Yorgi osariigi Rome’i linna ajaleht Rome Daily Sentinel, et kapten Alex Hannusele ja tema naisele kuulunud majutusasutus hävis tulekahjus. Kodus oli olnud vaid naine, “pensionil mereväekapten” Alex oli olnud komandeeringus. Küll märgitakse, et tules hävis ka mööbel, mille meremees oli kogunud Süürias, Jaapanis, Hiinas ja Indias rännates.