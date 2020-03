EI LUBATA KUSKIL MAALE ⟩ Admiral Bellingshausen võtab kursi Eestisse

„Olukord maailmas on selline, et väga raske kui mitte võimatu on siseneda praegu erinevate riikide sadamatesse ja planeerida ka suve lõpuks suuri ekspeditsioone keerulistes vetes,” edastas reederite otsuse Tiit Pruuli. „Maailmal on muud mured.”

Hetkel on jahtlaev Vaikses ookeani Peruu ranniku lähedal, umbes 4 kraadi kaugusel ekvaatorist ja liigub vaiksete tuulte toel põhja poole. Panama kanalini on ligikaugu 800 miili. Pruuli sõnul on nad saanud Panama võimudelt kinnituse, et aprilli alguses on meiesugustele alustele kanal avatud.

S/Y Bellingshauseni asukoht FOTO: Kuvatõmmis

Jahile on palgatud agent, kes korraldab kanali läbimise tehnilise poole, murtetseb meeskonnale toidu, vee, kütuse ja vajalikud medikamendid ühele meeskonnaliikmele, kes muidu oleks pidanud kuu alguses koju lendama. Meeskonda ennast maale ei lubata. See tähendab, et lõpuni sõidab sama meeskond, kes hetkel peal. Osad neist pidid juba neil päevil koju lendama. Meeskonnas on lisaks Saarlaiule Kaido Kama, Jaan Tätte, Ahto Aaslav-Kaasik ja Peeter Saar.