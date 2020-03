Piret Aavik ⟩ Koduõpe – paras rist ja viletsus!

Kui täiskasvanud ei kontrolli koduse koolitöö tegemist piisava järjekindlusega, peab laps oma tähelepanu püsimise nimel rohkem pingutama. Tõhus on vanemate suunav abi õppetöö koordineerimisel ja ülesannete raskusastme järgi tähtsusjärjekorda seadmisel. Andke talle vastamiseks piisavalt aega. Vajalikud on lühemad õppesessioonid, rohkem pause, selged reeglid. Paremini sobivad struktureeritud ülesanded, mis on antud väikeste sammudena, et vältida kohest trotsi ja ennetada loobumist.

Tunnustage ka pingutuse eest

ATH-ga lapsele on vajalik tunnustamine mitte ainult tulemuslikkuse, vaid ka pingutuse eest. Ükskõik kui raske on lapse kohta head sõna leida, algab tema käitumise muutus just sellest.

Ei tohiks unustada, et neil lastel on sisemine vajadus liikumise ja virgutuse järele. Motoorse aktiivsuse puhul tuleks ATH-ga lapsel vahepeal ringi liikuda. Mäng ja liikumine koduaias, koos perega metsarajal või mere ääres, võimaluste puudumisel praeguse eriolukorra tõttu ka tubased harjutused on suureks abiks hüperaktiivsuse maandamisel ja lapse ajutöö parandamisel.

Rutiinil on väga oluline osa ATH-ga lapse elus, eriti hästi mõjub see igapäevategevuste efektiivsusele. Kõik, mis on ette teada, pakub lapsele turvatunnet. Rutiin toob rahu ka teistele pereliikmetele – kõigil on kindel päevakava, millal midagi tehakse. Stressiga toimetulekut parandavad ühised pere rituaalid, õhtusöögid, ühistegevused. Järjekindlus on ka kasvatuses võtmetähtsusega: lapse halva käitumise puhul tuleb alati sekkuda ja see peatada. Siin on oluliseks soovituseks lapsega silmside ja otsese kontakti loomine. Pole mõtet hüüda talle eemalt üldsõnalisi korraldusi, mida ta tähelegi ei pruugi panna. Keelud ja korraldused peavad olema võimalikult konkreetsed ja üheselt arusaadavad. Abiks on puudutus, lapsega vestlemine ning lisajuhendamine, kui ta ei ole korraldust mõistnud. Olukorra lahendamiseks võiks lapsele pakkuda ka alternatiivseid valikuid.

Halva teo puhul tuleks nimetada, mis oli tema käitumise juures hea, mis halb. Hea tava on anda lase käitumisele kohe tagasisidet ja küsida, mida laps juhtunust õppis. Enne saab koos lapsega kokku leppida erinevates märguannetes või signaalides, mis aitavad käitumist korrigeerida. On oluline, et laps saaks aru, mitu hoiatust on talle juba tehtud ja mitu hoiatust tehakse, enne kui tuleb tagajärg soovimatule käitumisele. Ka konflikti korral võiks lapsel olla alternatiivseid valikuid (näiteks rahulikud hingamisharjutused, stressipall või varem kokkulepitud rahunemisnurk).

Nii nagu õpetajate puhul, on ka lapsevanematel ATHga lapse distsiplineerimisel oluline enesekindel käitumine ja rahulik konkreetne hääletoon.

Tähtis on järjepidevus püstitatud reeglite ja tagajärgede osas vastavalt lapse vanusele. Oluline on, et täiskasvanu märkaks ja peegeldaks tundeid, õpetaks tunnetega seotud sõnavara, arutaks lapsega nende üle. See aitab sobivaid sotsiaalseid ja käitumisoskusi kinnistada. Karistused peaksid olema kerged ja sisaldama piiranguid, privileegide (arvutiaeg, mängud, puhkus) vähendamist ning soodustama lapse vastutust.