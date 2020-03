RETROGALERII ⟩ Saaremaa Rahvateatri "Neitsid lampidega" 1990

Tähelepanelik vaataja märkab samovaril väga päevakajalist silti "Disinfected" (desinfitseeritud). Tõnis Kipper meenutab, et sildi kasutamine oli tema kui noore lavastaja kiiks. Silt oli pärit Olümpia hotellist.

Fotodelt on puudu osatäitjad Aino Väli, Kõu Vatsfeldt (rätsepmeister Andres Kepp), Ülo Sau (kellamees Jaak Kõle), Arvo Tarkmeel (pagar Juhan Leesik) ja Ellen Õnnis (palvenaine Leen Tuisk).

25. aprillil 1991 jõudis Saaremaa Rahvateater lavastusega "Neitsid lampidega" oma 1500 etenduseni. "Juubeliarvuni on meid aidanud 83 erinevat lavastust, paljude näitlejate tahe ja väsimatu entusiasm, publiku huvi ja heasoovlikkus. On olnud paremaid ja halvemaid aegu, kuid… ME ELAME VEEL," kirjutas Tõnis Kipper sel puhul Saarte Hääles.