Dr Edward Laane: olukord läheb tõenäoliselt raskemaks

„Kui vaadata Kuressaare epidemioloogilist situatsiooni, siis inimesi, kes on viirusega kokku puutunud otseselt või kaudselt, on suurem enamus kui mitte peaaegu kõik,“ ütles Laane Kadi raadiole.

Hetkeseisuga on Kuressaare haigestumisspuhangu algusfaasis. Aprillikuus haigestumus suureneb ja olukord tõenäoliselt läheb raskemaks.

Viirushaigete jaoks on haiglas kokku 36 kohta, neile kes vajavad hapnikravi on intensiivis kuus kohta ja seitse kahekohalist palatit. „Pingutame maksimaalselt, aga seda on väga halb ette ennustada, palju haigeid tuleb ja kuidas olukord konkreetselt välja kujuneb,“ sõnas Laane.