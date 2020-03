Eriolukorra reeglid karmistusid: saarlased peavad püsima kodus

Eriolukorra rangemaks muutmise eesmärk on senisest tugevamalt piirata viiruse kohapealset levikut ja vähendada koormust tervishoiusüsteemile. See aitab kaitsta Saaremaa ja Muhu valla inimeste elu ja tervist. Terviseameti andmetel tuli ööpäevaga enim uusi koroonaviiruse juhte juurde Saaremaal (34). 28. märtsi hommiku seisuga on nakatunuid kokku 217, mida on suurusjärguna samapalju kui tervel Harjumaal.