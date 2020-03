ETTEPANEK ⟩ Südamekodu pakub ruume nakatunutele

"Saaremaa Südamekodu annab kõik oma praegused ressursid kriisi ületamiseks valla kriisikomisjoni käsutusse, igasugune täiendav abi, tagamaks nii Saaremaa Südamekodu kui ka teiste hooldekodude nakatunute elanike parim elu ja tervise kaitse, eriti meditsiinipersonali osas, on hädavajalik," ütles Südamekodu juhatuse liige Martin Kukk. Tema sõnul saab kriisi ületada üksnes koos. "Oleme teemat arutanud ja ma saan aru, et Saaremaa kriisikomisjon suhtub sellesse plaani positiivselt," rääkis Kukk. Ta kinnitas, et ülioluline on tagada ka nakatumata Saaremaa Südamekodude elanike hoidmine turvalises isolatsioonis," ütles Kukk.