Ametikooli uusi õpilasi võetakse vastu vaid e-kanalite kaudu

"Elektrooniliste vastuvõtuvestluste kogemus on meil olemas, oleme neid teinud juhtudel, kui õppija pole saanud kohapeale tulla," teatas ametikooli direktor Neeme Rand kooli veebilehel. "Nüüd saame teha seda suuremas mahus. Oleme kõik viimastel nädalatel digitaalses suhtlemises palju juurde õppinud. Usun, et saame vestluste ja katsete läbiviimisega hakkama ning kõik sisseastujad on piisavalt toetatud, et vastuvõtuprotsess edukalt läbida."