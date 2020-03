Kuressaare teater kaotab kümneid tuhandeid omatulu

"Eelarvelised muutused tulevad kindlasti. Millised, seda ei oska hetkel öelda. Kõik sõltub sellest, kui kaua see olukord kestab," rääkis SA Kuressaare Teater juhatuse liige Piret Rauk. Ta lisas, et alates 1. aprillist on enamus teatri personalist puhkusel.