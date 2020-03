STÜ paneb suurema rõhu kontaktivabale kauplemisele

“Me kaotame küll ehk senised kliendid, kes peaks nüüdsest minema Tooma või Rae poodi, kus ostjate arv on samuti vähenenud. Aga samas on ostlemine seeläbi rahulikum ja vähemate kontaktidega ning kokkuvõttes turvalisem, mis on ka meie eesmärk,” selgitas Saaremaa tarbijate ühistu juhatuse liige Kalle Koov.

Ta lisas, et need kliendid, kes kauba koju tellivad, soovivad aina rohkem kontaktivaba teenust – kes palub kauba jätta värava taha, kes ütleb, et see tuleb panna näiteks maja juures seisva auto pakiruumi.

Kuna e-poe tellimuste arv on kasvutrendis, siis tahab ühistu juba kolmapäevast laiendada komplekteerimis- ja kojukandeteenuse ka Muhusse Liiva poodi, mis hakkab teenindama ka Ida-Saaremaad. Vähehaaval peaks komplekteerimisteenus sel nädalal jõudma teistessegi maapoodidesse.