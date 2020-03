JUHTKIRI ⟩ Vabatahtlikuna koroonapessa appi

Samas on neid, kes praeguses eriolukorras vabatahtlikult Saaremaale tulevad. Isegi, kui selle otsusega kaasneb risk haigestuda. Nii on Kuressaare haiglale mandrilt appi saabunud mitu meedikut. Sest tunnevad, et saavad ja tahavad aidata kolleege, kelle jaoks pole viimased nädalad just kergete killast. Seda abi on hädasti tarvis. Aitäh!