Kuressaare haiglas on 24 koroonapatsienti, neist 1 intensiivis

„Kõige keerulisem oli meie jaoks laupäev, kus täitus üks Covid-üksus ja avasime kohe ka teisi,“ rääkis Kõlli. Pühapäev ja esmaspäev on hospitaliseeritute arvu mõttes tagasihoidlikumad.

Kui suures meedias käis täna hommikul läbi, et terviseamet ei soovita kohalikel haiglatel endil infot haigestunute kohta jagada, siis Kõlli leidis, et infovajadus on kohalikus kogukonnas meeletu.

„Seetõttu loodame ikka selle taktika peale, et vaatame ja ütleme oma hospitaliseeritute arvud ikka ise,“ sõnas Märt Kõlli. „Ma usun, et seda meie kogukond vajab.“

Kuressaare haiglas on koroonapatsientide tarvis sisse seatud praeguseks kolm eraldi osakonda. „Oleme järjest liikunud edasi ses osas haiglas tõesti, meie siseüksused on muutunud järjest Covid-patsientide üksusteks. Ja kolmas osakond on praeguseks sellises seisus, et valmisolek on meil olemas,“ kinnitas ta. Kõlli möönis, et seni pole nad pidanud sinna ühtegi patsienti siiski õnneks veel paigutama.

Eraldi koroonapatsientidele mõeldud osakonnaks muutub sisuliselt ka välihaigla, mis peaks Saaremaale jõudma homseks. Nii kui kohal, hakatakse seda üles panema, et neljapäeval oleks see vajadusel valmis patsiente vastu võtma.