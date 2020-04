GALERII ⟩ Kohtu tänaval lõhuti tänavavalgustid

Kuressaare patrullijuht Matis Sikk ütles Saarte Häälele, et täna hommikul veidi peale kella 7 sai häirekeskus teate, et Kuressaares on lõhutud tänavalaternate kuplid. "Sündmusele reageerinud politseinikud fikseerisid sündmuskoha ja selgitasid välja, et lõhutud on vähemalt 10 lambikuplit," märkis Sikk.