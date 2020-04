Saaremaa valla valverühm viiakse üle Ristiku lasteaeda

Saaremaa abivallavanem Helle Kahm selgitas, et muudatus tehakse laste ja töötajate tervise kaitseks ning vanemate kindlustunde tagamiseks, sest üks töötaja Rohu lasteaia abipersonalist on saanud COVID-19 positiivse diagnoosi.

„Saan kinnitada, et haigestunud töötaja ei ole lasteaialastega kokku puutunud, kuid turvalisuse kaalutlustel soovime lapsed viia Ristiku lasteaeda,“ sõnas Kahm.

Ta lisas, et lasteaia valverühm on loodud eeskätt nendele peredele, kus lapsevanemal on töölkäimine vältimatu ning töötatakse meditsiini-, sotsiaal-, politsei-, kaubandus- jt olulistes valdkondades.