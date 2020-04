LUGEJA KIRI ⟩ Saaremaa vajab rangemaid piiranguid

Eesti on Poolaga võrreldes väike riik. Meil Poolas kehtestatakse aga pidevalt uusi piiranguid ning pidevalt saab televisiooni ja Facebooki kaudu uudiseid selle kohta, kui palju on koroonaviirusesse haigestunuid ja haigeid ja kui palju surnuid. Täna (eile – toim) otsisin, kui palju on neid Saaremaal, aga ei leidnud seda infot kuskilt.