JUHTKIRI ⟩ Missioon “Saaremaa”

Kuressaare haigla on teinud suurepärast tööd, kuid maakonnahaigla võimalused on paraku piiratud. Maailmatasemel välihaigla annab aga juurde seda võimekust, mis kohapeal puudu jääb. Seda nii ravivõimaluste kui ka kaasatulnud personali poolest. Igaüks meist ei oleks nõus tulema epideemia tsentrisse, kus tõve võib kergesti külge saada. Välihaigla töötajad tulid Saaremaale aga vabatahtlikult. Ei ole halba ilma heata.

Välihaigla on saanud oma ristsed õppustel, nüüd käib aga lahing. “Sõjaolukord meditsiinis,” nagu meedias üks meedik praeguse olukorra kohta tabavalt tähendas. Valmisolekut lahinguks on toonitanud ka hädaolukorra kriisijuht dr Arkadi Popov. Kaitseväe esindaja on Saaremaale tulekut nimetanud missiooniks.