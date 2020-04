SAARLASTELE APPI ⟩ Välihaigla saab Saaremaal tuleristsed

Keset Aia tänavat seisavad laigulises vormis ajateenijad, kes igaühte oma valdustesse ei lase. Haiglaesisel parkimisplatsil käis eile õhtupoolikul veel kibe sebimine. Ajateenijad paigutavad ühe konteineri teise järel puslesse, juba paika saanud ruumides pakitakse lahti varustust. Varahommikul Tartust 15-autoses kolonnis kohale jõudnud kaitseväe välihaigla ülespaneku ja toimimise eest vastutab tagalapataljoni meditsiinirühma ülem nooremleitnant Martin Lember, kes ise Kuressaarest pärit.

Nooremleitnandi sõnul on haigla ülespanek tavapärasest keerukam, kuna plats on väiksem, kui nad muidu on harjunud kasutama. Seepärast tõstetakse osa konteinereid paika kraanadega. Välihaigla saab Kuressaares tuleristsed kahel põhjusel: varem on seda kasutatud vaid õppustel, mitte reaalses hädaolukorras ning esimest korda pannakse välihaigla üles täies mahus. Haigla paneb üles 20-liikmeline toetusmeeskond, kes homme saarelt lahkub. Lember jääb enda sõnul Saaremaale kuni kriisi lõppemiseni, mil haigla taas kokku pannakse.

Meditsiinirühma ülema sõnul on Eestis toodetud haigla näol tegemist maailmatasemel välihaiglaga, mille sarnast soovivad endale mitmed riigid. Välihaiglas on olemas kõik võimalused, mis ühes haiglas olema peaks.

"Esimest korda pannakse välihaigla üles täies mahus."

Haigla erinevad konteinerites asuvad ruumid on omavahel ühendatud telkidega. Intensiiv- ja erakorralise ravi patsientidele kohandatud haiglas on askeetlikud, kuid soojad ja valgusküllased palatid, kus on olemas hapnikuvõimekus, mis COVID-19 patsientide puhul oluline. Intensiivravipalatites on 20 kohta.

Haigla personal on kolmes vahetuses: igas vahetuses kolm arsti ja kaheksa õde. Kaitseväe poolt on 18 meedikut, ülejäänud tulevad mandri haiglatest. Meedikud majutatakse Linnahotelli ja Meri spaahotelli.

Välihaiglast saab Kuressaare haigla üksus, ravijuht dr Edward Laane sõnul sisuliselt haigla COVID-19 kolmas osakond. Seni on haiglas avatud kaks COVID-i osakonda.

“Ma kardan küll,” vastas dr Laane küsimusele, et kas praegust haigestumise kulgu vaadates on täna välihaiglas juba esimesed patsiendid sees. Tema sõnul ei hakata haigeid sorteerima ja patsient paigutatakse sinna, kus parasjagu on vaba koht. Kuressaare haiglas olevad osakonnad on sisuliselt juba täis. Välihaigla personal Kuressaare haigla hoones ei liigu, vaid on oma üksuses.

Dr Laane sõnul viiakse rasked haiged jätkuvalt mandrile ning välihaigla võimekus toota välisõhust meditsiinilist hapnikku aitab leevendada võimalikke hingamisraskusi.