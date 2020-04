MADIS KALLAS ⟩ Saaremaale seatud piirangute tulemusi näeme alles mais

Saaremaa ja teised saared on ainsad Eesti piirkonnad, kus paluti valitsuse erikomisjonilt rangemaid piiranguid, et takistada viiruse levikut ning kaitsta meie inimeste elu ja tervist. Täiendavate piirangute tulemusi näeme alles mais. Aprillis haigestunute ja haiglasse jõudvate koroonapatisentide arv kajastab seda, mis toimus märtsikuus.

Tulevik sõltub sellest, mida teeme nüüd ja kohe. Igaühel meist on võimalik anda oma panus sellesse, et edaspidi oleks olukord Saaremaal parem. See, kuidas praegu käitume, mõjutab koroonapatsientide arvu maikuus. Palun pingutame üheskoos selle nimel, et Saaremaal oleks see number võimalikult väike. Parim, mida enda ja teiste inimeste heaks teha saame, on püsida kodus ja hoida nii ära viiruse edasist levikut.“