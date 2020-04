Kuressaare haiglale terendab COVID-19 testimisvõimekus

Hetkel saadetakse Kuressaarest võetud testid Tallinna, kus testimine võtab omakorda neli tundi. Tagasi jõuab infoalles ööpäeva pärast. Uus testimine võimaldab kohapeal teha testi tunniga ning juba EMO-s triaaži käigus välja selgitada, et kas inimesel on COVID-19 viirus. Testide põhimõte on sama mis praegu tehtavatel testide ehk siis viiruse RNA määramine.

Hädaolukorra meditsiinijuht dr Arkadi Popovi sõnul oleks Kuressaare haigla puhul see väga suur samm edasi. Haigla ravijuht dr Edward Laane märkis, et kuigi Terviseameti pressiteates öeldi, et Kuressaares on vastav aparatuur olemas, siis tegelikult on see alles loodetavasi tulemas. „Me loodame väga, et see plaan realiseerub,” märkis dr Laane. Tarnet oodatakse Eestisse kahe nädala pärast.