Haigla juurde loodi kriisistaap

Staabi juhi asetäitjaks olev haigla ravijuht dr Edward Laane sõnul toodi sellega Kuressaare haiglase oskusi juurde. Kriisis tegutsemise eest palju kiita saanud haigla juhtkond jätkab tema sõnul loomulikult ametis. „Kuressaare haigla ei ole loodud kriisihaiglaks,” selgitas dr. Laane. Juhul kui tegemist on massiivse haigestumisega, siis ongi lisakompetentsi vaja. Kriisijuhtimises on igalühel oma kindel roll.

Jako Vernik on enda sõnul olnud juba kaks nädalat abiks valla kriisikomisjonil. Ta ütles, et kuigi tal meditsiinilist haridust ei ole, teab ta ühte-teist kriisireguleerimisest.

„Täna on mandri-Eestis võimalik Saaremaad vaadata nagu veidi meelelahutusena ja arvata, et mujal Eestis selliseid asju ei juhtu nagu me välismeediast näinud oleme,” ütles Vernik, et tegelikult peab olema valmis olukorra eskaleerumiseks. Seni kui pole vastupidist tõestatud.