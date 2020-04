Muhu vallavanem: „On keeruline, aga saame hakkama!”

Vallavalitsuse töötajad on Liitmäe sõnul kodukontoris ja kõigil on kohustus olla tööpäeva raames kättesaadav telefonitsi ja lugeda e-posti ning vastata kirjadele esimesel võimalusel. Kriisiajal on toimunud juba paar vallavalitsuse e-istungit, märtsikuu volikogu istung samuti e-istungina.

Vallas anti koheselt välja ajalehe Muhulane erinumber, kuhu koondati kriisiinfot. Nüüd on kohe tulemas ka aprillikuu number, et tasuta muhulastele saadetava ja poes jagatava lehega kohalikke rohkem teavitada.

Kooli ja lasteaia jõudsid muhulased kinni panna enne, kui tuli üldine sulgemine. Vallavanema sõnul lasteaia valverühma jaoks vajadust ei olnud. Loomulikult on eriolukorra algusest saati kinni noortekeskus, muuseum, külakeskus ja sulgesime koheselt ka mõlemad raamatukogud.

Raido Liitmäe ütles, et suurt toetust ja tänu väärivad praegu kõik eesliinil töötajad: kaubandustöötajad, apteegitöötajad, perearstikeskus, hooldekodu ja meie sotsiaaltöötajad ning kõik, kes hoiavad praegust elu toimivana.

Praegu ollakse tema sõnul hakkama saadud, aga meil on läbi Kaitseliidu kokkulepe ka Naiskodukaitse liikmetega, et vajadusel tulevad nad appi näiteks toiduainete kojukandel. Samuti on ka mitmed vabatahtlikud endast märku andnud.

Vallavanem märkis, et tema poole on pöördutud ka sooviga saada luba üle Suure väina saamiseks, aga tänaseks peaks olema juba selge, et see on ikkagi politsei pädevuses.