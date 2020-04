INTERVJUU ⟩ Ülo Tuulik: meri annab meile hõlmamatu vabaduse tunde

Tellijale

Oled Abrukal sündinud ja üles kasvanud, mandrile läinud, ent päriselt sinna pole jäänud. Aga kas sind võib ikka päris saarlaseks nimetada või kuidas sellega on?

Kui hakata uurima arhiive, siis võin ennast lugeda pigem ikka ulgusaarlaseks, sest mul on Tallinna linna sissekirjutus 1962. aasta juulikuu algusest. Järgnevatel aastatel olin väga pikalt seotud Tallinnaga. Töötasin erinevates toimetustes ja lapsed käisid koolis. Samas olin neil aastakümnetel praktiliselt igas augustikuus Abrukal. Kõik teavad, et augustis tuleb angerjas kõige paremini. Nüüd olen enim seotud Kuressaarega. Abrukaga mitte nii püsivalt, seal elab sügis- ja talveperioodil paikselt kuus inimest. Minna sinna suvemaja soojaks kütma, varuda toitu pikaks ajaks ja olla teatud vaimses või tundelises üksinduses – see nõuab natuke noorema inimese füüsilisi võimeid ja vaimset tahet.