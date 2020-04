JUHTKIRI ⟩ Me saime terveks!

Saaremaal ja kogu Eestis on juba sadu inimesi, kes on saanud välja koroonahaiglast, perearstilt tervenemise kinnituse või ise ennast terveks tunnistanud. Statistika tervenejate kohta endiselt puudub. Teada on vaid, et haiglast on ametlikult välja kirjutatud 50 inimese ringis. Nii mõnigi neist elule tagasi võidetud.