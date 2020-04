Lauljatar Birgit Sarrap, kel juured sügaval Sõrves, soovitab praegusel raskel ajal olla tänulik kõige selle üle, mis meil olemas, ka selle üle, kui tervist jagub. Et selle nädala lõpul on tulemas lihavõttepühad, on täpselt õige aeg tubasteks tegevusteks – perega koos meisterdamisteks ning munade värvimiseks. Laulda soovitab ta muidugi ka.